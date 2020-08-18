В МВД Беларуси заявили, что информация о пропавших без вести протестующих зачастую оказывается недостоверной.

Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

“Размещенная информация не в полной мере соответствует действительности: многие из указанных граждан находятся дома, а информация об их розыске не удаляется своевременно. К примеру, из всего списка только одна женщина значится как пропавшая без вести: заявление о ее розыске поступило в органы внутренних дел еще 6 августа”, – заявила Чемоданова.

Отмечается, что криминальная милиция проверила личности более 70 протестующих, которые проходили с 9 по 13 августа, чьи данные публиковали белорусские издания.

Также Ольга Чемоданова прикрепила список задержанных участников протестов, которые находятся под арестом.