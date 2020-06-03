Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“Если штрафов наберется более 10 или 15, то такое лицо должно остаться без прав и оно будет вынуждено пересдавать экзамен на их получение”, – отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он также пояснил, что есть несколько возможностей оплатить штрафы за превышение скорости в автоматическом режиме.

Первая – когда на адрес регистрации транспортного средства приходит письмо-уведомление с административным протоколом. На протоколе есть QR-код, нарушитель может зайти и даже пересмотреть момент превышения скорости. Если смартфон подключен к системе банковских платежей, то штраф можно оплатить сразу.

Второй вариант – зарегистрироваться на сайте “Электронный кабинет водителя”. Штрафы будут приходить в виде сообщения.