Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире канала “Украина 24”.
По его словам, в конце 2019 был принят закон, запрещающий выделение наградного оружия всем, кроме действующих сотрудников полиции и военных.
“Теперь это только награда для тех, кто заслужил ее, кто носит погоны. С 1 января не награждается никто кроме тех, кто в погонах”, – заверил Геращенко.
Он уточнил, что оружие, которое стреляет одиночными выстрелами, разрешено законодательством.
“Если вы сейчас заедете в любой магазин оружия – увидите винтовки, в том числе калибра 12,7, которые стреляют одиночными патронами, которыми можно пробить БТР. Юридически они имеют статус охотничьего оружия или спортивного. Поэтому, если вы очень хотите иметь оружие и вам есть 21 год, то можете поехать купить себе гладкоствольное ружье – она стоит всего несколько тысяч гривен. Если хотите более серьезную и вам есть 25 – можете купить нарезной карабин, который может стрелять на сотни метров “, – рассказал он.
По оценкам МВД, в Украине сегодня на руках легально находится около миллиона единиц оружия.
“У нас запрещается только короткоствол, кроме наградного или у тех, кто носит его по роду занятий, и автоматическая. Каждый, кто хочет, может купить оружие и защищать свой дом”, – добавил Геращенко.
- Эстония передала Украине несколько тысяч боевых пистолетов для борьбы с российской агрессией.