Сегодня каждый гражданин Украины имеет право приобрести огнестрельное оружие для защиты своего дома.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал в эфире канала “Украина 24”.

По его словам, в конце 2019 был принят закон, запрещающий выделение наградного оружия всем, кроме действующих сотрудников полиции и военных.

“Теперь это только награда для тех, кто заслужил ее, кто носит погоны. С 1 января не награждается никто кроме тех, кто в погонах”, – заверил Геращенко.

Он уточнил, что оружие, которое стреляет одиночными выстрелами, разрешено законодательством.

“Если вы сейчас заедете в любой магазин оружия – увидите винтовки, в том числе калибра 12,7, которые стреляют одиночными патронами, которыми можно пробить БТР. Юридически они имеют статус охотничьего оружия или спортивного. Поэтому, если вы очень хотите иметь оружие и вам есть 21 год, то можете поехать купить себе гладкоствольное ружье – она ​​стоит всего несколько тысяч гривен. Если хотите более серьезную и вам есть 25 – можете купить нарезной карабин, который может стрелять на сотни метров “, – рассказал он.

По оценкам МВД, в Украине сегодня на руках легально находится около миллиона единиц оружия.

“У нас запрещается только короткоствол, кроме наградного или у тех, кто носит его по роду занятий, и автоматическая. Каждый, кто хочет, может купить оружие и защищать свой дом”, – добавил Геращенко.