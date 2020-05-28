В МВД показали участки, где с 1 июня заработает автофиксация нарушений ПДД

С 1 июня в Украине заработают первые камеры автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В МВД показали участки, на которых установят камеры.

Карта опубликована на сайте ведомства.

Первые 50 камер заработают в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.

В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться по всей Украине.

Нарушения

Сначала будет фиксироваться только превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

Нарушением считается превышение скоростного режима более чем на 20 км/ч.

Штрафы

в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч штраф составит 255 грн;

при превышении скорости движения более чем на 50 км/ч – 510 грн.

Штраф уменьшается на 50 %, если его уплатили в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего постановления. Общий срок уплаты штрафа составляет 30 дней.

При этом, постановление может выноситься без участия лица, привлекаемого к ответственности. Отправить его нарушителю по почте необходимо в течение 3-х дней с даты вынесения.

Сроки обжалования постановления составляет 10 дней с даты его вступления в законную силу.