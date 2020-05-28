В МВД показали участки, где с 1 июня заработает автофиксация нарушений ПДД

Карта опубликована на сайте ведомства.
Первые 50 камер заработают в Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями.
В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться по всей Украине.
Нарушения
Сначала будет фиксироваться только превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.
Нарушением считается превышение скоростного режима более чем на 20 км/ч.
Штрафы
- в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч штраф составит 255 грн;
- при превышении скорости движения более чем на 50 км/ч – 510 грн.
Штраф уменьшается на 50 %, если его уплатили в течение 10 банковских дней с момента получения соответствующего постановления. Общий срок уплаты штрафа составляет 30 дней.
При этом, постановление может выноситься без участия лица, привлекаемого к ответственности. Отправить его нарушителю по почте необходимо в течение 3-х дней с даты вынесения.
Сроки обжалования постановления составляет 10 дней с даты его вступления в законную силу.
- Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал видеофиксацию нарушений правил дорожного движения по всей Украине.