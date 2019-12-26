Министерство внутренних дел инициирует поднятие размеров штрафов для водителей за некоторые правонарушения с высокой степенью общественной опасности.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Соответствующие законопроекты об ужесточении наказания водителей вскоре будут направлены в Верховную Раду.

“Предлагаем увеличить размеры штрафов за ряд административных правонарушений: за превышение максимально разрешенной скорости движения более чем на 50 км/ч – 3400 грн (сейчас 510 грн); за оставление места ДТП – 3400 грн (сейчас 255 грн) и предусмотреть возможность лишения права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев за вождение лицом, не имеющим на это права – 10 200 грн (сейчас 510 грн)”, – рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Отмечается, что важными инициативами МВД является также снижение порога превышения скорости движения с которого наступает административная ответственность, с 20 км до 10 км, и предложение не относить управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения к уголовным проступкам. Если наезд на человека был совершен водителем под влиянием алкоголя или наркотических средств, тогда ответственность будет еще больше.

Кроме того, сообщается, что в первом квартале 2020 года, после завершения тестирования планируется запуск системы автоматической фото- и видеофиксации превышения скорости.

“Система фото- и видеофиксации превышения скорости сейчас работает в тестовом режиме в столице. Функционируют видеокамеры на 5 проспектах Киева и уже зафиксировали более 41 000 случаев превышения скорости. В дальнейшем камеры будут установлены в местах, где происходит наибольшее количество ДТП и чаще всего наблюдается превышение скоростного режима водителями”, – добавил Геращенко.

Следует отметить, что за 10 месяцев 2019 года произошло 129 000 ДТП, из которых более 21 000 – с потерпевшими. В результате аварий травмировано было более 26 000 человек, погибли 2716 человек.