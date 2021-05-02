Про це повідомили в пресцентрі МВС РФ, передає російське агентство “ТАСС”.
“З початку реалізації указу президента РФ від 24 квітня 2019 року… громадянство РФ набуло понад 527 тис. осіб, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України”, – йдеться в повідомленні.
За даними МВС Росії, майже 2 тис. українців на окупованому Донбасі в придбанні російського громадянства відмовили. 40% заяв було відхилено через те, що люди “мали обмеження на в’їзд до Росії через адміністративне видворення, депортацію, реадмісію” або “через ухвалене щодо них рішення щодо небажаності перебування в РФ”.
Третина, кому відмовили в громадянстві, мають незняту або непогашену судимість. Чверті претендентів громадянство РФ не дали через те, що вони “виступали за насильницьку зміну основ конституційного ладу Росії і створюють загрозу безпеці”.
У МВС зазначили, що робота по прийому громадян ДНР і ЛНР в громадянство РФ триває.
- 24 квітня 2019 року президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям окупованого Донбасу. Після цього в “ДНР/ЛНР” було відкрито “пункти прийому документів” на отримання паспортів РФ.
- 1 травня того ж року Володимир Путін видав новий указ, що спрощував порядок отримання громадянства РФ для українців, котрі жили в Криму і на Донбасі до весни 2014 року.
- 8 травня Кабінет Міністрів України визнав недійсними паспорти країни-агресора, які можуть видавати українським громадянам, котрі проживають на території тимчасово окупованої частини Донбасу. Згодом у Євросоюзі офіційно відмовилися визнавати російські паспорти жителів ОРДЛО.
- У квітні цього року президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз на окупованих територіях Донецької та Луганської областей проживають до 300 тисяч людей із російськими паспортами.