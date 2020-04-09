Covid-19 Украина

обновлено 09.04.2020 в 11:01

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В МВД заявили, что заражение коронавирусом – «воля Господа»

Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. Часто его жертвой становятся и те, кто не верили в его существование или не считали нужным в должной степени придерживаться карантина.

Четверг, 9 апреля 2020, 11:23

Об этом замглавы МВД Антон Геращенко написал в своем Facebook.

“Коронавирус не выбирает кому суждено заразиться, а кому нет. И не важно боишься заразиться опасной инфекцией или нет. На все воля Господа нашего”, – написал Геращенко.

По его словам, “часто жертвой вируса становятся и те, кто не верили в его существование или не считали нужным в должной степени придерживаться карантина”.

“Желаю скорейшего выздоровления братии Ионинского монастыря и его настоятелю”, – добавил Геращенко.

  • Показатель летальности от коронавируса в Украине составляет 3,1 %. Это существенно меньше, чем, например, в Италии или Испании.
Теги: МВС, Антон Геращенко, Коронавирус

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