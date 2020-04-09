В МВД заявили, что заражение коронавирусом – «воля Господа»

Коронавирус не выбирает, кому суждено заразиться, а кому нет. Часто его жертвой становятся и те, кто не верили в его существование или не считали нужным в должной степени придерживаться карантина.

Об этом замглавы МВД Антон Геращенко написал в своем Facebook.

“Коронавирус не выбирает кому суждено заразиться, а кому нет. И не важно боишься заразиться опасной инфекцией или нет. На все воля Господа нашего”, – написал Геращенко.

По его словам, “часто жертвой вируса становятся и те, кто не верили в его существование или не считали нужным в должной степени придерживаться карантина”.

“Желаю скорейшего выздоровления братии Ионинского монастыря и его настоятелю”, – добавил Геращенко.

В Украине по состоянию на утро 9 апреля зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было подтверждено 224 новых случая.