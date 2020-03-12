Украинцев, которые последние 14 дней не посещали страны Шенгенской зоны, запрет на въезд в США, который президент Дональд Трамп ввел в связи со вспышкой коронавируса, не касается.

Об этом сообщил оперативный штаб Министерства иностранных дел Украины по координации в условиях распространения COVID-19 на своей странице в Facebook.

С 13 марта 2020 года США вводят 30-дневный запрет на авиасообщение со странами Шенгенской зоны.

Отмечается, что Украина не входит в Шенгенскую зону. При этом, запрет также касается иностранцев, посещавших страны этой зоны в течение последних 14 дней.

“Если вы не находитесь в Шенгенской зоне и не летите из этих стран, запрета нет, только усиленный контроль”, – подчеркнули в МИД.

Однако касается ли запрет на въезд в США украинцев, которые летят транзитом через страны Шенгенской зоны неизвестно. Сейчас #Буквы пытаются получить комментарий в МИД.

Следует отметить, что в Шенгенскую зону входят 26 стран: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Швейцария.