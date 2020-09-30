После завершения срока последней каденции Александра Лукашенко как президента Беларуси (после 5 ноября) Украина планирует называть его по имени, не указывая должности.

Это следует из заявления, которое сделал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Александр Лукашенко”, – лаконично ответил он на соответствующий вопрос.

“Вы спрашиваете об официальной позиции, я вам отвечаю, что официальная позиция – Александр Лукашенко”, – добавил Кулеба.

На вопрос журналистки, будет ли Украина после 5 ноября называть Лукашенко “незаконно избранным” или “нелегитимным президентом”, Кулеба заявил:

“Смотрите, это прекрасные формулировки для медиа-заголовков, для постов в Facebook… Официальная позиция – Александр Лукашенко”.

(На видео – с 15:40)

Ранее Дмитрий Кулеба отмечал, что тайная инаугурация Александра Лукашенко “не означает его признание легитимным главой государства”.

Стоит отметить, что предыдущий пятилетний срок президентских полномочий Александра Лукашенко истекает 5 ноября этого года.