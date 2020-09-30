Это следует из заявления, которое сделал сегодня на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
“Александр Лукашенко”, – лаконично ответил он на соответствующий вопрос.
“Вы спрашиваете об официальной позиции, я вам отвечаю, что официальная позиция – Александр Лукашенко”, – добавил Кулеба.
На вопрос журналистки, будет ли Украина после 5 ноября называть Лукашенко “незаконно избранным” или “нелегитимным президентом”, Кулеба заявил:
“Смотрите, это прекрасные формулировки для медиа-заголовков, для постов в Facebook… Официальная позиция – Александр Лукашенко”.
(На видео – с 15:40)
Ранее Дмитрий Кулеба отмечал, что тайная инаугурация Александра Лукашенко “не означает его признание легитимным главой государства”.
Стоит отметить, что предыдущий пятилетний срок президентских полномочий Александра Лукашенко истекает 5 ноября этого года.
- На прошлой неделе в Минске во Дворце независимости прошла официальная церемония инаугурации Александра Лукашенко. Это шестая по счету. Белорусские военнослужащие после церемонии инаугурации принесли клятву на верность народу и президенту.
- Ряд стран отказались признать Александра Лукашенко легитимным президентом. Среди них: США, Великобритания, Канада, страны Евросоюза.
- После тайной инаугурации Александра Лукашенко в Беларуси активизировались протесты. Митинги проходили в большинстве городов страны, участников разгоняли силой.
- Страны Балтии расширили санкционный список граждан Беларуси, которые причастны к фальсификации выборов и насилию против мирных протестующих в этой стране.
- 29 сентября стало известно, что Великобритания и Канада ввели санкции против официальных лиц правительства Беларуси, включая самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.