Национальное антикоррупционное бюро заявило, что их расследование по закупке вакцин от коронавируса не может помешать процессу закупки и начала вакцинации.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

“Сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления. И он никак не может составить препятствий для закупок вакцин”, – отметили в НАБУ.

Расследование начали на основании заявления гендиректора госпредприятия “Медзакупки” Арсена Жумадилова.

В бюро пояснили, что детективы сейчас проверяют наличие или отсутствие состава уголовного преступления. Также в НАБУ отметили, что не проводили никаких следственных действий, которые могли бы помешать закупки вакцины.

“НАБУ и в дальнейшем будет исследовать факты возможных злоупотреблений во всех социально значимых сферах общественной жизни и советует топ-чиновникам, подследственным бюро, а не манипулировать фактами, зато эффективно выполнять возложенные на них обязанности. Просим всех касающихся этого расследования лиц и организаций воздерживаться от разглашения соответствующей информации. Совершая иначе, вы не только вредите расследованию, разглашая его тайну, но и реально можете своими действиями и комментариями нанести ущерб интересам государства и общества”, – добавили в бюро.

Перед этим министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что расследование НАБУ по закупке вакцин от коронавируса – это попытка срыва кампании по вакцинации в Украине. По его словам, такие действия негативно влияют на переговоры с производителями вакцин.

10 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по закупке вакцин от коронавируса. Деталей расследования и названий не уточнили. Дело открыто в феврале 2021 года.