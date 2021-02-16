Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
“Сам факт начала расследования не является доказательством вины или подтверждением совершения преступления. И он никак не может составить препятствий для закупок вакцин”, – отметили в НАБУ.
Расследование начали на основании заявления гендиректора госпредприятия “Медзакупки” Арсена Жумадилова.
В бюро пояснили, что детективы сейчас проверяют наличие или отсутствие состава уголовного преступления. Также в НАБУ отметили, что не проводили никаких следственных действий, которые могли бы помешать закупки вакцины.
“НАБУ и в дальнейшем будет исследовать факты возможных злоупотреблений во всех социально значимых сферах общественной жизни и советует топ-чиновникам, подследственным бюро, а не манипулировать фактами, зато эффективно выполнять возложенные на них обязанности. Просим всех касающихся этого расследования лиц и организаций воздерживаться от разглашения соответствующей информации. Совершая иначе, вы не только вредите расследованию, разглашая его тайну, но и реально можете своими действиями и комментариями нанести ущерб интересам государства и общества”, – добавили в бюро.
Перед этим министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что расследование НАБУ по закупке вакцин от коронавируса – это попытка срыва кампании по вакцинации в Украине. По его словам, такие действия негативно влияют на переговоры с производителями вакцин.
10 февраля Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по закупке вакцин от коронавируса. Деталей расследования и названий не уточнили. Дело открыто в феврале 2021 года.
- В конце декабря прошлого года стало известно, что Министерство охраны здоровья заключило контракт о поставках в Украину китайской вакцины производства компании Sinovac Biotech от коронавируса COVID-19. Отмечалось, что Украина должна получить 1,913 млн доз вакцины.
- Украина предварительно заплатила за вакцину 964 млн гривен (по цене 504 гривны за дозу). При этом глава ГП “Медицинские закупки Украины” Арсен Жумадилов рассказал о промедлении МОЗ с закупками вакцин от коронавируса, а также о том, что вакцину можно было закупить дешевле.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина договорилась о прямых поставках вакцины от китайской компании Sinovac Biotech еще до ее официальной регистрации, поскольку это “действительно надежная вакцина от опытной компании”.
- Впоследствии появилась информация, что разработанная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина имеет общую эффективность 50,38% (по итогам тестирования в Бразилии). В связи с этим Максим Степанов заявил, что, согласно контракту, эффективность вакцины Sinovac должна составлять не менее 70%, и заверил, что в противном случае нашей стране вернут деньги.