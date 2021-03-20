В национальном парке королевы Елизаветы в Уганде (Восточная Африка) нашли шестерых отравленных львов, которым отрубили головы и лапы, оставив тела стервятникам.

Об этом сообщает ВВС.

Львов нашли работники парка.

В Департаменте дикой природы Уганды (UWA) заявили, что это может быть дело рук браконьеров, но доказательств пока нет.

На месте происшествия теперь работают экологи и местная полиция. Ведется официальное расследование.

Уникальность львов, которые живут в этом парке, заключается в том, что они могут лазить по деревьям.

Менеджер по связям с общественностью UWA Башир Ханг сказал, что в ведомстве “опечалены” этими убийствами, так как природный туризм является важной частью экономики Уганды, составляет около 10% ВВП и играет жизненно важную роль в сохранении животных.

“UWA решительно осуждает незаконное убийство диких животных, потому что это не только отрицательно сказывается на нашем туризме, но и на получении доходов, которые поддерживают сохранение и общественную работу на наших охраняемых территориях”, – сказал он.

Работники парка предполагают, что львов могли отравить. Подобный инцидент произошел в 2018 году. Тогда в результате отравления погибли 11 львов, в том числе 8 детенышей. Еще один случай был в 2010 году, когда из-за отравления умерли 5 львов.