Об этом сообщает ВВС.
Львов нашли работники парка.
В Департаменте дикой природы Уганды (UWA) заявили, что это может быть дело рук браконьеров, но доказательств пока нет.
На месте происшествия теперь работают экологи и местная полиция. Ведется официальное расследование.
Уникальность львов, которые живут в этом парке, заключается в том, что они могут лазить по деревьям.
Менеджер по связям с общественностью UWA Башир Ханг сказал, что в ведомстве “опечалены” этими убийствами, так как природный туризм является важной частью экономики Уганды, составляет около 10% ВВП и играет жизненно важную роль в сохранении животных.
“UWA решительно осуждает незаконное убийство диких животных, потому что это не только отрицательно сказывается на нашем туризме, но и на получении доходов, которые поддерживают сохранение и общественную работу на наших охраняемых территориях”, – сказал он.
Работники парка предполагают, что львов могли отравить. Подобный инцидент произошел в 2018 году. Тогда в результате отравления погибли 11 львов, в том числе 8 детенышей. Еще один случай был в 2010 году, когда из-за отравления умерли 5 львов.
- В зоопарке города Мехелен 21 июня из клетки сбежала львица, сотрудникам зверинца пришлось ее усыпить.