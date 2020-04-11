Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
“Постановлением Кабинета Министров Украины и постановлением главного государственного санитарного врача Украины принят ряд карантинных мероприятий и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Полиция и Нацгвардия прежде всего проводит широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости их соблюдения”, – говорится в сообщении.
Там также отметили, что в ряде регионов было принято решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля до 06 часов утра 13 апреля).
“Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введении правового режима чрезвычайного положения”, – отметили в ведомстве.
В то же время в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.
- Ранее сообщалось, что в Киевской области ужесточают карантин и вводят дополнительные ограничения на передвижение граждан на выходных 11 – 12 апреля, а также 18 – 19 апреля.
- В Волынской области власти приняли решение ввести комендантский час на ближайшие выходные.
- На Закарпатье запретили выходить из дому на выходных.
- Власти Тернополя отказались от введения комендантского часа, несмотря на рост количества подтвержденных случаев заражения коронавирусом.