Компания НАК "Нафтогаз Украины" анонсировала повышение цены на газ для бытовых потребителей (для своих клиентов) в сентябре.

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

Так, цена на природный газ в рамках тарифа “Месячный” составит в сентябре 4,7 грн/куб. м. с НДС, без стоимости распределения (доставки). Это, на 1,46 грн/куб. м превышает августовскую цену (или примерно на 45%).

В рамках тарифа “Годовой” цена газа с 1 по 15 сентября, как и в августе, будет составлять 4,73 грн / куб.м. с НДС, без стоимости распределения (доставки).

Но с 16 по 30 сентября включительно цена тарифа составит 5,24 грн/ куб. м (подорожает примерно на 10 %).

В “Нафтогазе” объясняют рост цен повышением стоимости газа на европейских газовых хабах (которое традиционно происходит накануне отопительного сезона).

“Вместе с тем, в этом году увеличение цен является относительно умеренным, учитывая большие запасы газа в украинских подземных хранилищах газа”, – подчеркнули в компании.

В “Нафтогазе” напоминают, что тариф “Годовой” помогает застраховаться от роста цен на газ в период высоких цен (отопительный сезон). Все желающие в рамках этого тарифа могут зафиксировать цену газа на 12 месяцев и платить равными частями в течение года.

“Перед переходом на тариф “Годовой” для клиента будет рассчитан рекомендованный годовой объем потребления газа – либо на основе исторических данных за последние 12 месяцев, либо на основе потребительского профиля (только газовая плита; газовая плита и бойлер; котел и/или газовая плита, бойлер)”, – говорится в сообщении.

Тариф “Месячный” предусматривает ежемесячную постоплату за потребленный газ.

В “Нафтогазе” уточнили, что не устанавливают цены на газ для всех бытовых потребителей в Украине.

“Мы занимаем лишь 2 % рынка поставки газа населению. 70 % рынка принадлежат газсбытам одной группы известного олигарха, остальные – другим поставщикам. Единой цены на газ больше нет. Ни Правительство, ни “Нафтогаз” не устанавливают цены для всех украинцев! ️Каждый поставщик газа формирует тарифы для своих клиентов. Каждый украинец может выбрать поставщика по наиболее выгодному предложению. Наша газоснабжающая компания “Нафтогаз Украины” предлагает тарифы только для своих клиентов”, – отмечается в сообщении компании в Facebook.

Стоит отметить, что с 1 августа 2020 года в Украине заработал рынок газа для населения (завершился срок действия ПСО – публичных специальных обязательств). Потребители получили возможность выбирать удобный пакет поставки природного газа (цена, объемы, период), свободно менять поставщика. Цены на газ формирует рынок.