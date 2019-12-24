В «Нафтогазе» назвали дату подписания газового соглашения с Россией

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“В нашей команде, которая уже пять лет противостоит “Газпрому” в международных судах, а теперь работает над новым договором по транзиту газа – есть христиане западного обряда, в частности немало международных юристов. Сегодня они также имеют праздник, и совершенно понятное желание провести эти дни в кругу семьи. Именно поэтому они сделают небольшую паузу в работе”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг, 26 декабря, команды “Нафтогаза” и “Газпрома” встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров.

“Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом. Еще раз подчеркну, что общий вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины”, – пояснил Витренко.

Он также выразил надежду на то, что Украине удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря.