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В «Нафтогазе» назвали дату подписания газового соглашения с Россией

Коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина намерена 27 декабря подписать с Россией контракт о продолжении транзита газа.

Вторник, 24 декабря 2019, 18:14

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“В нашей команде, которая уже пять лет противостоит “Газпрому” в международных судах, а теперь работает над новым договором по транзиту газа – есть христиане западного обряда, в частности немало международных юристов. Сегодня они также имеют праздник, и совершенно понятное желание провести эти дни в кругу семьи. Именно поэтому они сделают небольшую паузу в работе”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в четверг, 26 декабря, команды “Нафтогаза” и “Газпрома” встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров.

“Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом. Еще раз подчеркну, что общий вариант не означает, что предусматриваются сплошные уступки с нашей стороны. Мы ни в коем случае не дадим поступиться национальными интересами Украины”, – пояснил Витренко.

Он также выразил надежду на то, что Украине удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря.

  • Ранее сообщалось, что Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа.
  • Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель рассказал подробности договора по газу между Украиной и Россией.
  • Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.
Теги: Витренко, РФ, транзит

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