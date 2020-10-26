Об этом сообщает “Нафтогаз” в Facebook.
“Постепенно начинается отопительный сезон, а с ним растет спрос на газ. Это привело к росту цен на европейских хабах, которые, по распоряжению правительства, используются для расчета цены газа для производителей тепла. Буквально за месяц цена газа в Европе выросла на 26%, а следовательно – пришлось пересмотреть цену газа для украинских производителей тепла на октябрь”, – говорится в сообщении.
В “Нафтогазе” отметили, что прогнозы указывают, что в ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газа.
“Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста”, – подчеркнули в компании.
- По данным “Нафтогаза”, больше всего за природный газ задолжали предприятия теплоэнергетики Луганской области – 56%, Днепропетровской области – 71%, Кировоградской области – 81%, Ивано-Франковской области – 82%, Донецкой области – 86%.