Об этом сообщает “Нафтогаз” в Facebook.

“Постепенно начинается отопительный сезон, а с ним растет спрос на газ. Это привело к росту цен на европейских хабах, которые, по распоряжению правительства, используются для расчета цены газа для производителей тепла. Буквально за месяц цена газа в Европе выросла на 26%, а следовательно – пришлось пересмотреть цену газа для украинских производителей тепла на октябрь”, – говорится в сообщении.

В “Нафтогазе” отметили, что прогнозы указывают, что в ноябре-декабре следует ожидать дальнейшего подорожания газа.

“Но значительные запасы в подземных хранилищах Украины и Европы удержат цены от стремительного роста”, – подчеркнули в компании.