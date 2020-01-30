Народный депутат и владелец торговой сети "Эпицентр" Александр Герега владеет незадекларированным имуществом в Испании, часть из которого местные журналисты оценили в почти шесть миллионов.

Об этом сообщается в расследовании “Следствие. Инфо”.

В частности, в 2017 и 2018 годах жена нардепа Галина Герега приобрела две виллы между пляжами “Ворамар” и “льАльмадрава” в испанском в городке Беникасим, о чем свидетельствует информация с испанского реестра на эту недвижимость. На одном участке расположен жилой дом, а на другом два года назад был ресторан. В документах отмечается, что у Галины есть муж, поэтому это их совместная собственность.

По данным местных СМИ, стоимость одной из вилл достигает, вероятно, около шести миллионов евро. Вилла “Дель Мар” и ее соседка “Изабель” расположены на первой линии моря. Первая построена в конце 19 – в начале 20 века как “вилла наслаждения для высшей буржуазии”. Другая вилла меньше, но “имеет большую архитектурную ценность, полностью отреставрирована, с крыльцом и садом”.

Именно эту недвижимость не задекларировал Герега.

Следует отметить, что во времена беглого президента Виктора Януковича он был членом фракции “Партии регионов”. 16 января 2014 года он голосовал за “диктаторские” законы. Также есть информация о ведении бизнеса Герегами в оккупированном Крыму. В Верховную Раду этого созыва он прошел как самовыдвиженец из Хмельницкой области.

Сам народный депутат не смог объяснить журналистам почему не задекларировал зарубежную недвижимость: “Очень приятно, что кроме нас, коллег и родственников, еще много кто неравнодушен к Пиренейскому полуострову с его таким многообразием”, – написал он.