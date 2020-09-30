Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Как стало известно 29 сентября, пятый президент Украины, лидер фракции “Европейской солидарности” Петр Порошенко заболел коронавирусом.
После этого в среду, 30 сентября, депутаты фракции “ЕС” сдали тесты на COVID-19. Тест Зинкевич оказался положительным.
“Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней, связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция”, — написала она.
Зинкевич отметила, что сейчас из симптомов заболевания — только сильная усталость. Также она указала, что болеет не первый раз.
“Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)”, — добавила она.
- Ранее сообщалось, что народный депутат, глава партии “Голос” Кира Рудык и народный депутат от “Слуги народа” и олимпийский чемпион Жан Беленюк заразились коронавирусом COVID-19.
- В октябре в Верховной Раде Украины состоится лишь одно пленарное заседание из-за вспышки коронавируса COVID-19 среди нардепов и сотрудников аппарата ВР.