Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Как стало известно 29 сентября, пятый президент Украины, лидер фракции “Европейской солидарности” Петр Порошенко заболел коронавирусом.

После этого в среду, 30 сентября, депутаты фракции “ЕС” сдали тесты на COVID-19. Тест Зинкевич оказался положительным.

“Прошу всех, кто контактировал со мной в течение последних нескольких дней, связаться со своими семейными врачами и сдать тесты ПЦР. До сдачи теста рекомендуется самоизоляция”, — написала она.

Зинкевич отметила, что сейчас из симптомов заболевания — только сильная усталость. Также она указала, что болеет не первый раз.

“Я уже болела один раз коронавирусом, надеюсь, в этот раз будет легче. В прошлый раз болела тяжело, была на кислородном обеспечении (но не на ИВЛ, к счастью)”, — добавила она.