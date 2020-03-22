Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Александр Лукашев сдал положительный тест на коронавирус COVID-19.

Об этом сообщил депутат от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

“Коронавирус выявлен у еще одного нардепа – Александра Лукашева из ОПЗЖ”, – написал он.

Лукашев уже является третьим парламентарием, у которого диагностировали коронавирус.

Лукашев – член партии “Оппозиционная платформа – За життя”. В Верховной Раде Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета по вопросам образования, науки и инноваций.

Судя по данным на сайте Верховной Рады, Лукашев не присутствовал на внеочередном заседании 17 марта.

Как известно, нардеп Сергей Шахов недавно вернулся из-за границы, после чего у него обнаружили коронавирус COVID-19. До самоизоляции Шахов успел посетить заседание парламентского комитета по вопросам экологической политики.

Таким образом он контактировал с другими депутатами и сотрудниками Верховной Рады.

В связи с этим члены указанного комитета решили уйти на самоизоляцию на 14 дней.

Стоит отметить, что Шахов не посещал заседания согласительного совета в понедельник, 16 марта, и пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта. С выходных он находится на самоизоляции дома.

Коронавирус COVID-19 заподозрили у еще одного народного депутата Украины – Сергея Вельможного (группа “Довира”).