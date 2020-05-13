У народного депутата от "Слуги народа" Максима Ткаченко во время голосования загорелся пульт.

Видео инцидента опубликовали несколько народных депутатов.

Из-за инцидента спикер Парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 30 минут по “техническим причинам”.

Как сообщил в своем Telegram-канале нардеп от “СН” Александр Качура, вследствие загорания пошел дым.

“У нардепа от “Слуги”, Максима Ткаченко загорелся пульт прямо во время голосования. Пошёл дым. В зале толкучка. Объявлен перерыв на 30 минут”, – написал он.

Видео опубликовал и нардеп от “Европейской Солидарности” Алексей Гончаренко, отметив, что “уже железо не выдерживает турборежим”.

Загорелась зелёная кнопка Слуги Максима Ткаченко. Уже железо не выдерживает турборежим. Нет дыма без огня! Опубліковано Олексієм Гончаренком Середа, 13 травня 2020 р.

Спустя примерно 15 минут Разумков возобновил заседание, объявив, что техническая неисправность устранена.

“Были технические проблемы с пультом, сейчас он заменен, продолжаем нашу работу”, – отметил он.

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