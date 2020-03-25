Внефракционный народный депутат Сергей Рудык заболел COVID-19. Он присутствовал на заседании парламента неделю назад.

Об этом сообщила в Facebook внефракционный депутат Виктория Гриб.

По словам Гриб, во вторник, 24 марта, у самовыдвиженца, внефракционного депутата из Черкасской области Сергея Рудыка лабораторно подтвердилось заражение COVID-19. Об этом ее проинформировал лечащий врач Рудыка.

Поскольку депутат контактировала с Рудыком во время заседания парламента 17 марта, ближайшую неделю она будет в обсервации.

“В последний раз мы виделись с Сергеем в парламенте ровно неделю назад – 17 марта. В сессионном зале он сидит прямо передо мной. Это значит, что следующую неделю мне придется провести в обсервации”, — сообщила нардеп.

Также Гриб сообщила, что во время заседания парламента неделю назад Рудык все время был в маске.

“Поэтому в глубине души у меня тлеет надежда на то, что тем самым он обезопасил окружающих”, — отметила она.

Гриб добавила, что намерена сдать тест на COVID-19 в ближайшее время.

“Завтра я приложу все усилия для того, чтобы пройти тест на коронавирус. Главное, чтобы он был доступен. О результатах обязательно вам сообщу. Ну а пока держите за меня кулаки и пожелайте удачи”, — подытожила она.

Стоит отметить, что оба нардепа сидят в парламенте рядом с народным депутатом от группы “Довира” Сергеем Шаховым — и Сергей Рудык слева, а Виктория Гриб — сзади. Накануне у Шахова был подтвержден COVID-19. До самоизоляции Шахов успел посетить заседание парламентского комитета по вопросам экологической политики. Так что он контактировал с другими депутатами и сотрудниками Верховной Рады. 21 марта его госпитализировали.