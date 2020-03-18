Об этом сообщил сам нардеп во время Facebook-трансляции.

По словам Шахова, первые признаки появились у него три дня тому назад – повысилась температура до 38. Нардеп вызвал врачей и сдал анализы, но сначала на грипп, которые были негативные. При этом тестов на коронавирус у врачей не оказалось.

Тогда Шахов вызвал врачей на второй день, чтобы они проверили “легкие и температуру”. Нардеп попросил взять все необходимые анализы, чтобы проверить возможное наличие коронавируса.

“Только сегодня мне позвонили из лаборатории и сказали, что подтверждается коронавирус. Хочу сразу отметить: это не так страшно, как его рисуют. Нужно убирать панику. И если Шахов болен коронавирусом, и я получу документ из государственной лаборатории, что я все же заболел, буду докладывать каждый день, что происходит с моим организмом”, – подчеркнул Шахов.

Он уточнил, что находится дома на карантине и “никого к себе не подпускает”. По словам нардепа, чувствует он себя уже нормально, и температура упала.

Опубліковано Сергієм Шаховим Середа, 18 березня 2020 р.

О заражении народного депутата сообщили и в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины.

“Министерство охраны здоровья сообщает, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины. Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, больных с коронавирусной инфекцией при легком протекании болезни можно лечить амбулаторно. В случае необходимости пациент будет госпитализирован”, – подчеркнули в МОЗ.

Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с депутатом.

Также указано, что нардеп Шахов на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады 17 марта отсутствовал.

Это же подтвердили и в пресс-службе Парламента.

“В ответ на запросы средств массовой информации информируем, что народный депутат Украины Сергей Шахов на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 года отсутствовал”, – говорится в сообщении на сайте ВР.

Как сообщил в Facebook нардеп от “Слуги народа” Александр Мариковский, Шахов на прошлой неделе вернулся из Италии и посещал заседание парламентского комитета по вопросам экологической политики. Таким образом он контактировал с другими депутатами и сотрудниками Верховной Рады.

В свою очередь нардеп от “Голоса” Ольга Стефанишина объяснила, кому из депутатов стоит опасаться за свое здоровье из-за обнаружения COVID-19 у Шахова. По ее словам, под наибольшей угрозой находятся те, кто посещал заседание комитета.

“Если мы вместе были в большом здании под куполом – скорее всего, не подхватили вирус. Тем, кто контактировал с теми, кто имел контакт с Шаховым, скорее всего, волноваться не надо. Ведь вирус активируется в организме и способен передаваться через 5-6 дней. Поэтому тестироваться сейчас всем подряд не имеет смысла: быстрые тесты действуют при наличии антител (где-то после 7 дня с момента контакта). Тем, кто имел близкий контакт (были на комитете, сидели рядом), следует самоизолироваться и наблюдать за собой”, – отметила Стефанишина.

Она также призвала спикера ВР Дмитрия Разумкова выяснить всех контактных лиц, с кем мог тесно общаться Шахов (депутаты, помощники, журналисты, работники аппарата и другие), и обязать их оставаться на самоизоляции.