Об этом он написал после подписания контракта в Facebook.
Коболев назвал подписание контракта о транзите газа – компромиссом и результатом работы большой команды.
Он пояснил, что для него это были первые переговоры с “Газпромом” и РФ, на которых у украинской стороны была действительно “очень сильная позиция”.
“Это были первые переговоры с Газпромом и РФ, на которых украинская сторона должна действительно очень сильную позицию. Рекордные запасы газа, завершен анбандлинг, подготовлена и протестирована для долговременной работы в реверсе ГТС, своевременные санкции против Северного потока-2, новый Стокгольмский арбитраж – это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали последние годы”, – написал Коболев.
Он отметил, что благодаря работе команды удалось избежать “очередного газового кризиса”.
- 20 декабря в Минске Украина и Россия достигли окончательной договоренности по транзиту российского газа. Был подписан межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой “Газпромом” “Нафтогазу” $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год – 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет.
- Исполнительный директор “Нафтогаза” Юрий Витренко заявил, что в подписанном между НАК “Нафтогаз” и “Газпромом” протоколе нет никаких договоренностей о прямых поставках российского газа.