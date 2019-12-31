Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев заявил, что у украинской стороны были "козыри в колоде" во время переговоров по транзиту газа.

Об этом он написал после подписания контракта в Facebook.

Коболев назвал подписание контракта о транзите газа – компромиссом и результатом работы большой команды.

Он пояснил, что для него это были первые переговоры с “Газпромом” и РФ, на которых у украинской стороны была действительно “очень сильная позиция”.

“Это были первые переговоры с Газпромом и РФ, на которых украинская сторона должна действительно очень сильную позицию. Рекордные запасы газа, завершен анбандлинг, подготовлена и протестирована для долговременной работы в реверсе ГТС, своевременные санкции против Северного потока-2, новый Стокгольмский арбитраж – это были козыри в нашей колоде, которые мы настойчиво собирали последние годы”, – написал Коболев.

Он отметил, что благодаря работе команды удалось избежать “очередного газового кризиса”.