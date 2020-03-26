Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном на его странице.

“У нас не “совок”, извините, и не будет никаких люксовых палат для “членов ЦК”. Ни у одного политика или бизнесмена в государственных и коммунальных больницах не будет лучших условий, чем у обычного украинца. Вы будете находиться именно в тех палатах и ​​тех больницах, которые за 28 лет вы построили в этой стране. Возможно, тогда поймете, как это – не иметь возможности лечиться в Швейцарии или Израиле”, – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что равные условия касаются абсолютно всех и пригрозил санкциями руководителям больниц.

“Исключений не будет и для первых лиц государства: Президента, Премьер-министра и главы Верховной Рады. А еще я настоятельно рекомендую руководителям медицинских учреждений не превращаться в отельеров, не заниматься торговлей палатами или обустройством ординаторских под пребывания каких-то “шишек”. Иначе будут санкции”, – резюмировал он.

Ранее сообщалось, что Департамент охраны здоровья Киевской городской госадминистрации разослал столичным больницам приказ о подготовке особых условий лечения для VIP-пациентов. Информацию об этом обнародовал журналистский проект Bihus.Info, ссылаясь на текст соответствующего указа.