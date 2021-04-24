Якщо 45-й президент США Дональд Трамп не перестане говорити про вкрадені вибори, чим тільки провокує до насилля ультраправих активістів, в країні може відбутися новий "штурм Капітолія".

Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на дані Мін’юсту США.

В рамках розгляду справи щодо “штурму Капітолія” судді та прокурори одноголосно погодилися з тим, що Трамп тільки провокує ультраправих активістів, заявляючи знову і знову про масові фальсифікації та “вкрадені вибори”.

Два федеральних судді навели приклади дезінформації з боку правих активістів та самого Трампа.

Прокурори з Мін’юсту прямо говорять про те, що заяви Трампа та його прихильників стосовно різних “теорій змови” все ще актуальні. На їх думку, якщо сказати ультраправим: “Вперед”, вони організують новий “штурм Капітолія”.

Федеральний прокурор Джейсон Маккалоу вважає, що “ніколи не пізно” мобілізувати екстремістські групи, які підтримують Трампа.

Прокурори та судді вже неодноразово показували, як неправдиві заяви Трампа після виборів 2020 року ускладнювали ситуацію та провокували його ультраправих прихильників, деякі з яких тепер знаходяться за ґратами за участь у “штурмі Капітолія”.

Опитування Quinnipiac University, яке провели у лютому, засвідчили, що 76% прихильників Республіканської партії все ще вірять заявам Трампа та вважають, що на президентських виборах було багато фальсифікацій.

Окрім Трампа, ультраправих активістів часто провокують та опосередковано закликають до насилля деякі ЗМІ, власники яких підтримують Республіканську партію.

Федеральний апеляційний суд, де розглядають справи активістів, яких звинувачують в участі у “штурмі Капітолія”, вважає, що події 6 січня були унікальними та навряд чи такий сценарій повториться знову.

Раніше повідомлялося, що Федеральне бюро розслідувань оголосило в розшук осіб, що брали участь у штурмі Капітолія 6 січня. За інформацію про цих людей та їх місцеперебування бюро обіцяє винагороду в 50 тисяч доларів.

Як відомо, натовп прихильників Дональда Трампа, що штурмували Капітолій США в середу, охоплював адептів теорії змови QAnon, на підтримку яких президент висловлювався публічно, і членів екстремістської організації Proud Boys.

Однією з 4 осіб, які загинули від час подій 6 січня, була прихильниця Трампа та QAnon Ешлі Беббіт.