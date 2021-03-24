Об этом сказал руководитель полетами Ingenuity Ховард Грип.
Вертолет Ingenuity прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance. Его первый полет состоится в начале апреля. По словам главного инженера Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA Боба Баларама, он состоится “не ранее 8 апреля”.
Грип рассказал, что высота первого полета составит 3 метра. Вертолет будет “в небе” около 30 секунд. Далее будут полеты, во время которых вертолет поднимется на высоту до 5 метров.
В NASA отметили, что уже выбрали подходящую плоскую взлетно-посадочную площадку. К ней должен подъехать марсоход, с которого запустят вертолет. Ему еще предстоит заряжаться от солнечной панели в течение суток.
Ingenuity проработает на Марсе 31 день. Он будет производить аэрофотосъемку местности, окружающей марсоход. На вертолете Ingenuity установлены две камеры. Он может зависать в воздухе на 20 – 30 секунд и фотографировать местность.
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