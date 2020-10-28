Об этом сообщили на сайте NASA.
Запуск планируют осуществить в 19:49 (01:49, 15 ноября по Киеву).
Среди членов экипажа Crew Dragon будут астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.
Они отправятся на МКС со стартового комплекса 39A в центре Кеннеди (Флорида).
Планируется, что астронавты присоединятся к членам 64-й экспедиции на МКС в составе командира станции Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.
К слову, Crew-1 – одна из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program. Эта программа направлена на поддержку коммерческих компаний, занимающихся разработкой космического транспорта.
- Запуск миссии NASA SpaceX Crew-1 на Международную космическую станцию (МКС) состоится в начале-середине ноября, что дает SpaceX дополнительное время для завершения тестирования оборудования и анализа данных.