В американском Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планируют запустить второй экипаж пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию. Полет запланирован на 14 ноября.

Об этом сообщили на сайте NASA.

Запуск планируют осуществить в 19:49 (01:49, 15 ноября по Киеву).

Среди членов экипажа Crew Dragon будут астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Они отправятся на МКС со стартового комплекса 39A в центре Кеннеди (Флорида).

Планируется, что астронавты присоединятся к членам 64-й экспедиции на МКС в составе командира станции Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова и астронавта NASA Кэтлин Рубинс.

К слову, Crew-1 – одна из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей к МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program. Эта программа направлена на поддержку коммерческих компаний, занимающихся разработкой космического транспорта.