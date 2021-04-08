На выходных марсоход Perseverance сфотографировал на Красной планете явление, очень похожее на радугу. В NASA развеяли слухи.

После нескольких дней онлайн-рассуждений американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) решило раскрыть тайну: “радуга” на самом деле представляет собой просто блики от линз, которые возникают, когда свет попадает в объектив камеры под определенным углом.

“Многие спрашивают: это радуга на Марсе? Нет. Радуга здесь невозможна. Она создается светом, отражающимся от капель воды, но здесь недостаточно воды для конденсации, а также слишком холодно для жидкой воды в атмосфере. Эта дуга – блики от линзы камеры”, – сообщили в Twitter-аккаунте NASA’s Perseverance Mars Rover.

На передних камерах Hazcams, которые считаются критически важными для Perseverance, установлены солнцезащитные козырьки. А вот на задних камерах защиты от солнечных лучей нет, поэтому на их изображениях появляется такой эффект.

18 февраля ровер NASA Perseverance благополучно приземлился на Марсе после путешествия на расстояние более 400 миллионов км от Земли.

Марсоход будет искать следы древней марсианской жизни. Кроме того, он будет изучать климат Марса, собирать пробы образцов грунта для последующей доставки на Землю и сможет опробовать технологии, которые используют в ходе будущих пилотируемых полетов к Марсу (например, такие как получение кислорода из атмосферы).