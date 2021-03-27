Об этом она написала в  Twitter.

Orion будут испытывать на четырех этапах. Его цель – отработать “падение капсулы в воду”.

Результаты исследований  помогут лучше понять, что именно Orion может испытать при посадке в Тихом океане после возвращения с Луны.

Испытания проходят в специальном бассейне. С помощью колебаний воды специалисты смоделируют несколько сценариев “приземления”, максимально приближенных к реальным условиям.

Испытания на предмет столкновения Orion с водой – часть официальной программы квалификационных проверок для выполнения проектирования и проверки требований перед первой пилотируемой миссией NASA в рамках лунной программы “Артемида”.

На первом этапе в NASA планируют запустить ракету SLS вместе с Orion в беспилотном режиме.

СПРАВКА. “Артемида” (англ. Artemis) — финансируемая правительством США пилотируемая космическая программа NASA по возвращению людей на Луну. Одной из целей программы является отправка на Южный полюс Луны “первой женщины и следующего мужчины” (“the first woman and the next man” – отсылка к тому факту, что мужчины на Луне в рамках программы “Аполлон” уже были). Программа “Артемида” станет ступенью к созданию постоянно обитаемого поселения на Луне и создаст фундамент для освоения Марса.

Первый этап программы, Artemis-1, запланирован на 2021 год. В рамках данного этапа должен состояться беспилотный полет новой мощной ракеты Space Launch System (SLS) вместе с космическим кораблем Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю.

Второй этап, Artemis-2, планируется на 2023 год: корабль Orion облетит Луну вместе с экипажем на борту.

Третьим этапом (Artemis 3) станет высадка астронавтов на Луну. Она запланирована на 2024 год. Ее планируется осуществить в районе Южного полюса спутника Земли. Два астронавта – мужчина и женщина (первая женщина-астронавт на Луне) проведут на поверхности спутника семь дней.

  • В мае этого года в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представили обновленные принципы освоения Луны.
  • В сентябре NASA представило обновленный план своей космической программы Artemis (“Артемида”), предусматривающей возвращение людей на Луну. Первый этап программы, Artemis-1, запланирован на 2021 год. Третьим этапом (Artemis 3) станет высадка астронавтов на Луну.
  • Президент Владимир Зеленский поставил задачу до 2024 года создать в Украине собственную космическую ракету-носитель легкого класса.