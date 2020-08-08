Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Альянса.

В нем отмечается, что давнее партнерство между НАТО и Украиной включает в себя “тесное научное сотрудничество в различных сферах, таких как противодействие терроризму, высокие технологии, кибербезопасность, энергетическая безопасность, защита от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ”.

Теперь же новые возможности для развития данного сотрудничества предоставляет Украине статус члена расширенного партнерства НАТО, который наша страна получила в июне 2020 года.

Украина в данный момент осуществляет 27 инициатив в рамках программы НАТО “Наука ради мира и безопасности” (SPS), включая программу DEXTER (изучает возможности обнаружения взрывчатки и огнестрельного оружия в целях противодействия терроризму).

Программа SPS также открывает возможности для украинских экспертов, особенно молодых ученых и исследователей, в поиске “инновационных решений проблем безопасности в сотрудничестве с другими специалистами из стран-членов НАТО”.

В то же время в этом году в рамках программы SPS одобрены 13 новых инициатив научного сотрудничества НАТО с Украиной. Они сосредоточены на защите солдат и гражданских лиц от химических, биологических, радиологических и ядерных веществ; готовности систем реагирования в чрезвычайных ситуациях; а также готовности медицинской системы к такого рода угрозам.

В рамках этих инициатив представители Украины будут сотрудничать с экспертами из Эстонии, Франции, Германии, Греции, Италии, Польши и Великобритании.

“Учитывая высокие стандарты украинской науки и технологий, сотрудничество с украинскими исследователями и учеными также является неоценимой возможностью для их коллег в странах НАТО изучить определенные сферы, такие как, например, средства гибридной войны”, – подчеркнул Антонио Миссироли, помощник генсекретаря НАТО по вопросам вызовов в сфере безопасности.