Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Отмечается, что ранее договоры на получение финансовых услуг были слишком длинными и написаны на непонятном языке. Поэтому заемщики, когда брали кредит, могли не заметить важную информацию о дополнительных платежах и комиссиях, которые удорожают услугу. В связи с этим, Национальный банк изменил подход к расчету стоимости потребительского кредита.

“Все банки должны указывать единую ставку по потребительскому кредиту, в которую включены все комиссии и платежи по дополнительным и сопутствующим услугам, если они предоставляются. То есть потребитель сможет увидеть общую сумму своих расходов на обслуживание кредита и увидеть все платежи”, – пояснили в НБУ.

Кроме того, банки будут обязаны предоставлять эту информацию в едином виде на сайтах и в рекламе. Это, в свою очередь, позволит потребителям легче сравнивать услуги нескольких банков и выбрать наиболее выгодную для себя.