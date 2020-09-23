В среду, 23 сентября, в небе над Киевом пролетели американские конвертопланы CV-22B Osprey.

Об этом проинформировали в пресс-службе посольства США в Украине.

Конвертопланы пролетели над центром Киева примерно в полдень.

“Сегодня в 12:30 возле Арки Дружбы народов и вдоль Днепра помашите рукой самолетам CV22B, что будут пролетать над Киевом!” – отметили в посольстве.

В диппредставительстве уточнили, что в небе над Херсоном, Запорожьем, Днепром, Полтавой и Черкассами сегодня можно увидеть полеты американских военных самолетов MC130J.

В пресс-службе Министерства обороны Украины сообщили, что конвертопланы CV-22B Osprey принимают участие в украинско-американских учениях Сил специальных операций.В небе над Черным морем была успешно проведена их дозаправка.

“В рамках стратегических командно-штабных учений “Объединенные усилия – 2020″ иностранные партнеры осуществили тренировки, демонстрируя возможности современных летательных аппаратов MC 130J и Osprey CV-22: дозаправка в воздухе. Данные тренировки проводились в небе на юге Украины и над акваторией Черного моря. Учитывая уникальную конструкцию Оsprey – это именно то универсальное средство транспортировки, которое способно доставить воинов к месту выполнения задачи и осуществить эвакуацию при необходимости”, – отмечается в сообщении.

СПРАВКА. V-22 Osprey — американский конвертоплан (аппарат, сочетающий отдельные преимущества самолета и вертолета). Единственный серийно выпускаемый конвертоплан, разрабатывался в США более 30 лет компанией Bell. Находится на вооружении Корпуса морской пехоты США, ВМС США и ВВС США.