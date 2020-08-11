Над Киевом подняли огромный флаг Беларуси в поддержку протестующих против результатов выборов президента и политических репрессий.

Ролик опубликовали на канале Dronaruim Украина.

Видеоряд сопровождается песней Виктора Цоя “Перемен”.

“События в Беларуси, сопровождавшие избирательный процесс, невозможно обойти стороной. Тысячи граждан были лишены права свободно избирать из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы. Давление на журналистов и независимых наблюдателей, отсутствие демократического экзит-пола, стяжки в Минск силовых органов, аресты людей, которые просто ходят по улицам – все это заставило граждан сомневаться в официальной статистике избирательного процесса”, – сообщили на канале.

Флаг запустили с пешеходного моста, который соединяет Арку Дружбы народов с парком Владимирская горка.

“Сегодня мы снова в небе – теперь с флагом Беларуси, чтобы выразить свою позицию и показать людям там свою поддержку”, – написали авторы канала.