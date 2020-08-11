Ролик опубликовали на канале Dronaruim Украина.
Видеоряд сопровождается песней Виктора Цоя “Перемен”.
“События в Беларуси, сопровождавшие избирательный процесс, невозможно обойти стороной. Тысячи граждан были лишены права свободно избирать из-за недопуска оппозиционных кандидатов на выборы. Давление на журналистов и независимых наблюдателей, отсутствие демократического экзит-пола, стяжки в Минск силовых органов, аресты людей, которые просто ходят по улицам – все это заставило граждан сомневаться в официальной статистике избирательного процесса”, – сообщили на канале.
Флаг запустили с пешеходного моста, который соединяет Арку Дружбы народов с парком Владимирская горка.
“Сегодня мы снова в небе – теперь с флагом Беларуси, чтобы выразить свою позицию и показать людям там свою поддержку”, – написали авторы канала.
- 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. Избирательный штаб кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской не признал официальные итоги голосования. По данным белорусского ЦИК, Тихановская получила 9,9%, а Александр Лукашенко – 80,23%.
- 10 и 11 августа демонстранты в Беларуси проводят новую акцию протеста. Министерство внутренних дел подтвердило смерть одного участника протеста.