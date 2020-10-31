27 октября президент США Дональд Трамп провел один из последних предвыборных митингов. В городе Омаха (штат Небраска) в аэропорту собрались 29 тысяч его сторонников. После встречи с президентом США за ними должны были прислать автобус, но забыли. Тысячи людей возвращались в город пешком, некоторых госпитализировали из-за переохлаждения.

Об этом сообщает американский телеканал CBS News.

Небраска – американский штат, в котором голоса Коллегии выборщиков распределяются пропорционально, а не по принципу “победитель получает все”. То есть абсолютно каждый голос важен. Традиционно, в крупных городах американцы поддерживают демократов, а в небольших – республиканцев.

Трамп прилетел в аэропорт в Омахе поздно вечером. Здесь его предвыборный штаб организовал митинг, на который привез несколько тысяч человек. В 6 вечера в штабе Трампа заявили о том, что на митинге так много людей, что больше приезжать туда нельзя. Важно – людей привозил на автобусах, в основном. Приезжать на собственном авто было запрещено, так как парковка была закрыта.

Сторонники Трампа несколько часов ждали его при том, что температура воздуха едва достигала 8 градусов тепла.

Президент появился около 20:00.

На митинге Трамп обещал защитить фермеров Небраски, гарантировал местным жителям религиозную свободу, свободу слова, а также право на ношение и хранение оружия.

Трамп выступал перед жителями штата относительно недолго, после чего вернулся в самолет и улетел. Сторонники Трампа еще какое-то время ждали автобусы, чтобы вернуться в город. Но, осознав, что транспорта не будет – отправились в город сами.

Среди них были семьи с маленькими детьми, а также человек на инвалидной коляске. В общей сложности, им пришлось идти пешком около 5 км.

Из-за сильного ветра и низкой температуры воздуха к 30-м участникам митинга пришлось вызвать скорую помощь. Их госпитализировали из-за переохлаждения.