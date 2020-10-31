Об этом сообщает американский телеканал CBS News.
Небраска – американский штат, в котором голоса Коллегии выборщиков распределяются пропорционально, а не по принципу “победитель получает все”. То есть абсолютно каждый голос важен. Традиционно, в крупных городах американцы поддерживают демократов, а в небольших – республиканцев.
Трамп прилетел в аэропорт в Омахе поздно вечером. Здесь его предвыборный штаб организовал митинг, на который привез несколько тысяч человек. В 6 вечера в штабе Трампа заявили о том, что на митинге так много людей, что больше приезжать туда нельзя. Важно – людей привозил на автобусах, в основном. Приезжать на собственном авто было запрещено, так как парковка была закрыта.
Сторонники Трампа несколько часов ждали его при том, что температура воздуха едва достигала 8 градусов тепла.
Президент появился около 20:00.
На митинге Трамп обещал защитить фермеров Небраски, гарантировал местным жителям религиозную свободу, свободу слова, а также право на ношение и хранение оружия.
Трамп выступал перед жителями штата относительно недолго, после чего вернулся в самолет и улетел. Сторонники Трампа еще какое-то время ждали автобусы, чтобы вернуться в город. Но, осознав, что транспорта не будет – отправились в город сами.
Среди них были семьи с маленькими детьми, а также человек на инвалидной коляске. В общей сложности, им пришлось идти пешком около 5 км.
Из-за сильного ветра и низкой температуры воздуха к 30-м участникам митинга пришлось вызвать скорую помощь. Их госпитализировали из-за переохлаждения.
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