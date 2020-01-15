В Сети появилась запись, на которой якобы Премьер-министр Алексей Гончарук совещается в главами Минфина и НБУ о том, как объяснить Президенту "100 млрд дыры в бюджете".

Запись опубликовал в Facebook народный депутат от фракции “Слуги народа” Александр Дубинский.

На аудиозаписи слышно, как мужчина с голосом похожим на голос Премьер-министра Украины Алексея Гончарука жалуется собеседникам на то, что Президент Владимир Зеленский хочет “нормальных объяснений” причин укрепления гривны и растущего дефицита бюджета.

“Начинает говорить мне: “Леша, я приезжаю в обменник, что же это такое?”. Ребята, это вопрос ожидаемый. Более того, на среду Президент просит совещание по экономической политике. Объясните мне, если мы курс укрепляем — хорошо, объясните мне, за счет чего. Ну, можете мне объяснить?”. Ответ у него на все один: “Бараны”. … Он говорит: “Леша, перестань мне морочить голову. Можете мне нормально объяснить? У нас дыра в бюджете 50 млрд! А если дальше так будет идти? И как, будет у нас еще 100 млрд дыра в бюджете?”, — сказал якобы Премьер.

В ответ на это женщина с голосом похожим на главу Нацбанка Украины Екатерину Рожкову уверяет собеседника в том, что время до конца года еще есть и курс гривны может ослабеть.

“16 декабря. Понимаешь, это просто аукцион невиданной щедрости. Я к чему веду: мы говорили… Она укрепляется (гривна — ред.). Ну может быть после последнего аукциона, ну уже конец года. Это время сейчас давайте ставить друг другу задачи: шо надо делать и шо для этого надо делать”, — ответила она.

В ответ на это Гончарук заявил, что у главы государства “примитивное понимание” экономических процессов, и советует учитывать это.

“Тут важно показать главную вещь, все остальное не имеет отношения. У Зеленского есть очень примитивное, в смысле простое, понимание экономических процессов. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась. Он ищет ответ на этот вопрос”, — заявляет на видео Гончарук.

Потому Гончарук предлагает сообщить Зеленскому, что укрепление гривны связано с тем, что после выборов население поверило “сильному Президенту”.

“Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос — у него будет пустое место там”, — подытожил Гончарук.

В свою очередь женщина с голосом, похожим на министра финансов Оксану Маркарову предлагает презентовать Зеленскому позитивный макроэкономический прогноз на 2-3 года.

“Первый вопрос это макро. Какой макро мы видим на 2-3 года. … Мы же говорили, что мы отметим. Что мы сделаем такое: три таких-то условия — раз, два, три, четыре, пять — и вот макро, в которое мы верим. И там показать: это значит, что столько инвестиций зайдет”, — сказала она.

Ранее сообщалось, что якобы Премьер-министр Алексей Гончарук на записи обсуждал с главой НБУ Екатериной Рожкова совещание с Президентом Владимиром Зеленским. Во время разговора он назвал себя “профаном в экономике”.

Напомним, в декабре Министерство финансов приостановило выплаты из-за недовыполнения государственного бюджета. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверял, что Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты.