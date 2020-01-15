Запись опубликовал в Facebook народный депутат от фракции “Слуги народа” Александр Дубинский.
На аудиозаписи слышно, как мужчина с голосом похожим на голос Премьер-министра Украины Алексея Гончарука жалуется собеседникам на то, что Президент Владимир Зеленский хочет “нормальных объяснений” причин укрепления гривны и растущего дефицита бюджета.
“Начинает говорить мне: “Леша, я приезжаю в обменник, что же это такое?”. Ребята, это вопрос ожидаемый. Более того, на среду Президент просит совещание по экономической политике. Объясните мне, если мы курс укрепляем — хорошо, объясните мне, за счет чего. Ну, можете мне объяснить?”. Ответ у него на все один: “Бараны”. … Он говорит: “Леша, перестань мне морочить голову. Можете мне нормально объяснить? У нас дыра в бюджете 50 млрд! А если дальше так будет идти? И как, будет у нас еще 100 млрд дыра в бюджете?”, — сказал якобы Премьер.
В ответ на это женщина с голосом похожим на главу Нацбанка Украины Екатерину Рожкову уверяет собеседника в том, что время до конца года еще есть и курс гривны может ослабеть.
“16 декабря. Понимаешь, это просто аукцион невиданной щедрости. Я к чему веду: мы говорили… Она укрепляется (гривна — ред.). Ну может быть после последнего аукциона, ну уже конец года. Это время сейчас давайте ставить друг другу задачи: шо надо делать и шо для этого надо делать”, — ответила она.
В ответ на это Гончарук заявил, что у главы государства “примитивное понимание” экономических процессов, и советует учитывать это.
“Тут важно показать главную вещь, все остальное не имеет отношения. У Зеленского есть очень примитивное, в смысле простое, понимание экономических процессов. Он понимает, что есть платежный баланс. Платежный баланс сильно неправильный, а гривна сильно укрепилась. Он ищет ответ на этот вопрос”, — заявляет на видео Гончарук.
Потому Гончарук предлагает сообщить Зеленскому, что укрепление гривны связано с тем, что после выборов население поверило “сильному Президенту”.
“Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос — у него будет пустое место там”, — подытожил Гончарук.
В свою очередь женщина с голосом, похожим на министра финансов Оксану Маркарову предлагает презентовать Зеленскому позитивный макроэкономический прогноз на 2-3 года.
“Первый вопрос это макро. Какой макро мы видим на 2-3 года. … Мы же говорили, что мы отметим. Что мы сделаем такое: три таких-то условия — раз, два, три, четыре, пять — и вот макро, в которое мы верим. И там показать: это значит, что столько инвестиций зайдет”, — сказала она.
Ранее сообщалось, что якобы Премьер-министр Алексей Гончарук на записи обсуждал с главой НБУ Екатериной Рожкова совещание с Президентом Владимиром Зеленским. Во время разговора он назвал себя “профаном в экономике”.
Напомним, в декабре Министерство финансов приостановило выплаты из-за недовыполнения государственного бюджета. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверял, что Правительство в полном объеме профинансирует все защищенные статьи расходов, в которые входят пенсии, зарплаты и все социальные выплаты.
- 20 декабря министр финансов Украины Оксана Маркарова заверила, что о секвестре государственного бюджета на 2019 года (сокращении бюджетных расходов) речь не идет.
- По данным СМИ, по состоянию на конец 2019 года государственный бюджет Украины недополучит более 51 млрд гривен. Это в разы больше чем за несколько предыдущих лет.
- В Минфине сообщили, что государственный бюджет за 2019 год сведен с дефицитом 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.