В городе Патан (Непал) правоохранители применили слезоточивый газ и водометы против нарушителей карантина – участником фестиваля религиозных колесниц.

Об этом сообщает CNA.

3 сентября в городе состоялся традиционный фестиваль колесниц. В нем участвовали сотни индусов и буддистов. Они вышли на улицы, несмотря на запрет в связи с карантинными ограничениями.

Ежегодно на этом фестивале 15-метровая деревянная колесница перевозит божество дождя Маккиндру Натх.

Изначально мероприятие должно было состояться в конце апреля, но было перенесено из-за общенационального карантина.

Изначально правоохранители попытались остановить шествие, однако участники фестиваля начали бросать камни в полицейских.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.

“Полиция разогнала толпу, нарушившую запрет, применив слезоточивый газ и водометы после того, как они забросали камнями сотрудников сил безопасности, останавливающих их”, – сказал главный районный офицер Лалитпура Нараян Прасад Бхатта.

В результате столкновений пострадали не менее четверых полицейских, а также автомобиль с водометом.

Сколько пострадало участников самой акции – пока неизвестно.

Несмотря на то, что в карантинные ограничения были ослаблены в конце июля, их снова ужесточили 20 августа из-за всплеска заболеваемости.