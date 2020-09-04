Об этом сообщает CNA.
3 сентября в городе состоялся традиционный фестиваль колесниц. В нем участвовали сотни индусов и буддистов. Они вышли на улицы, несмотря на запрет в связи с карантинными ограничениями.
Ежегодно на этом фестивале 15-метровая деревянная колесница перевозит божество дождя Маккиндру Натх.
Изначально мероприятие должно было состояться в конце апреля, но было перенесено из-за общенационального карантина.
Изначально правоохранители попытались остановить шествие, однако участники фестиваля начали бросать камни в полицейских.
В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и водометы.
“Полиция разогнала толпу, нарушившую запрет, применив слезоточивый газ и водометы после того, как они забросали камнями сотрудников сил безопасности, останавливающих их”, – сказал главный районный офицер Лалитпура Нараян Прасад Бхатта.
В результате столкновений пострадали не менее четверых полицейских, а также автомобиль с водометом.
Сколько пострадало участников самой акции – пока неизвестно.
Несмотря на то, что в карантинные ограничения были ослаблены в конце июля, их снова ужесточили 20 августа из-за всплеска заболеваемости.
- В Берлине (Германия) около 18 тысяч человек протестовали против карантинных ограничений. Все они были без медицинских масок и не соблюдали социальную дистанцию.