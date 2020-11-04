Об этом сообщает избирательная комиссия Невады.
В Неваде Джо Байден обходит Дональда Трампа на полпроцента (49,3% против 48,7%).
В комиссии уже подсчитали все голоса: и те, что были поданы на избирательных участках (как в основной день голосования, так и заранее), а также все голоса, которые получили по почте до 2 ноября.
Сообщается, что после перерыва подсчитают бюллетени тех, кто проголосовал по почте и те голоса, которые были доставлены в день голосования или будут доставлены позднее.
Трамп выиграл выборы во Флориде, получив 29 голосов.
Это результаты голосования избирателей непосредственно на участках. К ним впоследствии добавят результаты голосования тех, кто отправлял бюллетени по почте, а таких около 100 миллионов.
Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.
Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.
- Ранее сообщалось, что Джо Байден лидирует на выборах президента США в Аризоне. Этого не ожидали, так как на протяжение 72 лет в этом штате выигрывает представитель Республиканской партии.
- #Буквы разбирались, как проходит голосование и когда ждать результатов.
- О ходе событий в день голосования читайте в материале #Букв.