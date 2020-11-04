В штате Невада на сутки приостановили подсчет голосов на выборах президента США, до 9 утра 5 ноября (21:00 по киевскому времени). На момент перерыва посчитаны 86% голосов, отрыв между кандидатами составляет полпроцента.

Об этом сообщает избирательная комиссия Невады.

В Неваде Джо Байден обходит Дональда Трампа на полпроцента (49,3% против 48,7%).

В комиссии уже подсчитали все голоса: и те, что были поданы на избирательных участках (как в основной день голосования, так и заранее), а также все голоса, которые получили по почте до 2 ноября.

Сообщается, что после перерыва подсчитают бюллетени тех, кто проголосовал по почте и те голоса, которые были доставлены в день голосования или будут доставлены позднее.

Трамп выиграл выборы во Флориде, получив 29 голосов.

Это результаты голосования избирателей непосредственно на участках. К ним впоследствии добавят результаты голосования тех, кто отправлял бюллетени по почте, а таких около 100 миллионов.

Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.

Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.