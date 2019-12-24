Об этом сообщили в Крымской правозащитной группе.
20 декабря у Коломийца в колонии Краснодарского края, где он отбывает незаконное наказание, состоялось короткое свидание с супругой — Галиной Коломиец. После встречи женщина сообщила правозащитникам об ухудшении состояния здоровья Коломийца: он похудел, его мучают сильные головные боли, и, вероятно, повышенное давление.
Супруга политзаключенного намерена получить документы о его состоянии здоровья.
“После нового года хочу сама сходить к доктору в медсанчасти и потребовать анализы и его диагноз, посмотрим что он мне ответит”, — рассказала Галина Коломиец.
Напомним, жителя Киевской области Андрея Коломийца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. В то же время его защитник выявил ряд процессуальных нарушений, ставящих под сомнение подозрение в хранении наркотиков.
После задержания украинца привезли на аннексированный полуостров и обвинили в покушении на убийство двух крымских “беркутовцев”. По словам адвоката, из доказательств обвинения есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы этих “беркутовцев”.
- В июне 2016 года в незаконного аннексированном Крыму суд приговорил участника Евромайдана Андрея Коломийца к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.