У незаконно осужденного в Крыму участника Майдана Андрея Коломойца, отбывающего наказание в колонии строгого режиме в РФ, ухудшилось состояние здоровья.

Об этом сообщили в Крымской правозащитной группе.

20 декабря у Коломийца в колонии Краснодарского края, где он отбывает незаконное наказание, состоялось короткое свидание с супругой — Галиной Коломиец. После встречи женщина сообщила правозащитникам об ухудшении состояния здоровья Коломийца: он похудел, его мучают сильные головные боли, и, вероятно, повышенное давление.

Супруга политзаключенного намерена получить документы о его состоянии здоровья.

“После нового года хочу сама сходить к доктору в медсанчасти и потребовать анализы и его диагноз, посмотрим что он мне ответит”, — рассказала Галина Коломиец.