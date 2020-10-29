Об этом в Twitter сообщил мэр города Кристиан Эстрози.

Мэр города призвал жителей избегать района, где произошло нападение.

“Спасибо муниципальной полиции за задержание предполагаемого преступника. Я прошу жителей Ниццы избегать района происшествия и дать возможность полиции там работать”, – написал Эстрози.

Позже мэр сообщил, что полиция арестовала преступника.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманин также призвал жителей города не приближаться к району, где произошло нападение.

В Национальном собрании почтили погибших минутой молчания.

Полиция рассматривает произошедшее, как террористический акт. Расследование было поручено Центральному управлению судебной полиции (DCPJ) и Генеральному управлению внутренней безопасности (DGSI).

В Ниццу в срочном порядке выехали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.

Сейчас все церкви города находятся под охраной полиции.