Об этом в Twitter сообщил мэр города Кристиан Эстрози.
Мэр города призвал жителей избегать района, где произошло нападение.
“Спасибо муниципальной полиции за задержание предполагаемого преступника. Я прошу жителей Ниццы избегать района происшествия и дать возможность полиции там работать”, – написал Эстрози.
Позже мэр сообщил, что полиция арестовала преступника.
Министр внутренних дел Жеральд Дарманин также призвал жителей города не приближаться к району, где произошло нападение.
В Национальном собрании почтили погибших минутой молчания.
Attaque au couteau à Nice: l’Assemblée nationale observe une minute de silence pic.twitter.com/MsHrIB4VBE
— BFMTV (@BFMTV) October 29, 2020
Полиция рассматривает произошедшее, как террористический акт. Расследование было поручено Центральному управлению судебной полиции (DCPJ) и Генеральному управлению внутренней безопасности (DGSI).
В Ниццу в срочном порядке выехали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Жан Кастекс.
Сейчас все церкви города находятся под охраной полиции.