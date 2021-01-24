Полиция Нидерландов арестовала одного из самых влиятельных наркобаронов в мире Це Чи Лоп.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Гражданин Канады китайского происхождения Це Чи Лоп был задержан в международном аэропорту Амстердама Схипхол в пятницу.

Правоохранители утверждают, что 57-летний Це является лидером синдиката “Сэма Гора” или “Компании”, возможно, крупнейшего картеля, занимающегося незаконным оборотом метамфетамина в истории Азии. Эксперты говорят, что Це Чи Лоп находится в одной лиге с известными наркобаронами Эль Чапо и Пабло Эскобаром.

Це Чи Лоп был арестован при помощи сотрудников федеральной полиции Австралии. В эту страну попадает около 70% наркотиков через синдикат “Сэма Гора”.

Торговля метамфетамином в Азии оценивается в 30–61 млрд долларов в год.

Считается, что предприятия наркокартеля находятся на обширных территориях недостаточно охраняемых джунглей Мьянмы, региона, охваченного гражданской войной и все еще находящегося под контролем различных конкурирующих полевых командиров и ополченцев. Эти условия отлично подходят для сокрытия преступной деятельности.

По данным полиции, “Сэм Гор” описывается как “сеть, похожая на триаду” – отсылка к этническим китайским бандам, действующим в Азии и Северной Америке, – но более мобильной и динамичной. О преступной группировке стало известно в 2016 году после ареста тайваньского торговца наркотиками в Янгоне, Мьянма.

Дальнейшие полицейские расследования показали, что по состоянию на 2018 год организация зарабатывала от 8 до 17,7 млрд долларов в год. Организация использует казино в Юго-Восточной Азии для отмывания значительной части этих доходов.

Ордер на арест Це был выдан в 2019 году.