Об этом сообщает информационное агентство CNA.

Также в воскресенье полиция заявила, что они оштрафовали более 3600 человек по всей стране за нарушение комендантского часа, который действовал с 21:00 по местному времени в субботу до 4:30 утра в воскресенье и арестовали 25 человек за нарушение комендантского часа или за насилие.

В деревне Урк в 80 км к северо-востоку от Амстердама молодые люди вторглись в испытательный центр COVID-19 недалеко от гавани деревни и подожгли его.

“Это не только неприемлемо, но и пощечина для сотрудников местных органов здравоохранения, которые делают все возможное в испытательном центре, чтобы помочь людям из Урка”, – заявили местные власти, добавив, что комендантский час будет строго действовать до конца недели.

Полиция Амстердама также готовилась к очередной акции протеста в воскресенье, отправив полицейских на площадь, где неделю назад демонстранты столкнулись с полицией.

Муниципалитет города обозначил площадь как “зону риска”, что дало полиции дополнительные полномочия обыскивать людей.