Об этом сообщает агентство ВВС.
Так, первоначально планировалось закрыть все норковые фермы в стране к 2024 году из соображений, что этот бизнес нарушает права животных.
Но теперь все фермы должны будут закрыться к марту следующего года.
Правительство Нидерландов перенесло дату после того, как с начала эпидемии на 41 ферме среди норок и работников фиксировались вспышки коронавируса, в результате которых животных приходилось уничтожать.
Как сообщает агентство Reuters, в общей сложности будут закрыты более 100 норковых ферм в Нидерландах.
Правительство страны выделило 180 млн евро (212 млн долларов) на компенсации за вынужденное прекращение работы и досрочное закрытие.
Стоит отметить, что в то время, как мир охватила пандемия COVID-19, вспышки коронавируса наблюдались и среди популяций норок.
Как сообщает DW, первые две вспышки коронавируса на норковых фермах в Нидерландах были зарегистрированы 23 и 25 апреля. С тех пор в стране вынуждены были уничтожить 1,1 млн норок на 26 фермах.
Нидерланды ежегодно экспортируют норковый мех общей стоимостью около 80 млн евро (преимущественно в Китай).
Вспышки коронавируса среди норок наблюдались и в ряде других стран, в частности в Испании и Дании.
- В апреле сообщалось, что в Нидерландах на норковых фермах зафиксировали вспышки заражения животных коронавирусом COVID-19.
- В июле стало известно, что в испанском Арагоне уничтожат 92 700 норок с фермы в Ла-Пуэбла-де-Вальверде. Животные принадлежат компании Secapiel, специализирующейся на дублении и отделке кожи и меха норки.