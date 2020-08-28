В Нидерландах к марту 2021 года окончательно закроют все норковые фермы в стране после ряда вспышек коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает агентство ВВС.

Так, первоначально планировалось закрыть все норковые фермы в стране к 2024 году из соображений, что этот бизнес нарушает права животных.

Но теперь все фермы должны будут закрыться к марту следующего года.

Правительство Нидерландов перенесло дату после того, как с начала эпидемии на 41 ферме среди норок и работников фиксировались вспышки коронавируса, в результате которых животных приходилось уничтожать.

Как сообщает агентство Reuters, в общей сложности будут закрыты более 100 норковых ферм в Нидерландах.

Правительство страны выделило 180 млн евро (212 млн долларов) на компенсации за вынужденное прекращение работы и досрочное закрытие.

Стоит отметить, что в то время, как мир охватила пандемия COVID-19, вспышки коронавируса наблюдались и среди популяций норок.

Как сообщает DW, первые две вспышки коронавируса на норковых фермах в Нидерландах были зарегистрированы 23 и 25 апреля. С тех пор в стране вынуждены были уничтожить 1,1 млн норок на 26 фермах.

Нидерланды ежегодно экспортируют норковый мех общей стоимостью около 80 млн евро (преимущественно в Китай).

Вспышки коронавируса среди норок наблюдались и в ряде других стран, в частности в Испании и Дании.