В Нидерландах запустили проект, который позволяет женщинам играть в любительском футболе в составе мужских команд. Первой стала 19-летняя Эллен Фоккеме, которая вступила в клуб "Фоарут".

Об этом сообщает сайт Футбольной федерации Нидерландов.

По результатам проекта федерация оценит, есть ли основа для игр в смешанный футбол в категории A на постоянной основе.

В Нидерландах женщины могут играть вместе с мужчинами до 19 лет. После этого мужчины переходят в категорию А, а женщины остаются в категории В или играют в женской команде.

Футболистка Фоккеме рассказала, что очень рада играть в клубе “Фоарут”. Она играла вместе с ними с пяти лет и ей было очень жаль, что по достижении 19-ти лет придется покинуть команду.

“В Федерации футбола мне всегда советовали продолжать играть с ребятами как можно дольше, так почему это не должно быть возможно? Я спросил членов клуба, возможно ли что-то сделать, и мы вместе отправили запрос в федерацию. Мои товарищи по команде также с энтузиазмом отреагировали на то, что я могу остаться с ними. Я не осмелюсь сказать, как это будет, но я в любом случае очень рада, что могу принять участие в этом эксперименте”, – сказала девушка.

Директор по развитию футбола из Футбольной федерации Нидерландов Арт Лангелер также добавил, что к ним ежегодно поступают просьбы разрешить женщинам играть с мужчинами.