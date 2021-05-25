Про це повідомила пресслужба уряду країни.
“Міністр економіки і клімату Бас ван Воут не може виконувати свої функції протягом як мінімум трьох місяців через емоційне вигоряння. Кабінет бажає йому якнайшвидшого одужання”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що його обов’язки в цей час буде виконувати міністр закордонних справ Стеф Блок.
Водночас, міністр зовнішньої торгівлі і співпраці в цілях розвитку Сігрід Кааг буде виконувати обов’язки міністра закордонних справ на той же період.
Крім того, через велику кількість обов’язків у міністра економіки додатково вирішили призначити державного секретаря, який буде відповідати за кліматичні та енергетичні питання.
- Американські вчені з’ясували, що у людей з високим рівнем емоційного вигоряння частіше розвивається серцева аритмія.