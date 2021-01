Об этом сообщает NOS.

Полиция использовала водометы, дубинки, а в Эйндховене еще и слезоточивый газ.

Митингующие обоих городов, в свою очередь, забросали стражей порядка фейерверками, в Эйндховене люди пытались возводить баррикады на пути силовиков с велосипедов.

Как отмечает NOS, разгон демонстрантов вызвал массовые беспорядки в Эйндховене. Протестующие начали поджигать машины и грабить магазины, у местного вокзала было приостановлено дорожное движение.

In Amsterdam, Eindhoven, The Hague & other cities riots took place today against the curfew. A massive wave of destruction, with looting and arson. A dangerous cocktail of far right, QAnon and hooligans. But most of all, idiots who should be grateful for the country they live in. pic.twitter.com/PoeuZVtPOB

