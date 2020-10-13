Об этом сообщает BNO News.
Впервые женщина лечилась от коронавируса на протяжение пяти дней. Но два месяца спустя у нее диагностировали COVID-19 повторно.
Она поступила в больницу с высокой температурой и сильным кашлем. Тест на коронавирус оказался позитивным. Также у женщины появилась сильная задышка.
За два дня до госпитализации женщине назначили курс химиотерапии.
После повторного заражения самочувствие женщины существенно ухудшилось на восьмой день. Спустя 14 дней лечения – пациентка умерла.
После смерти женщины исследователи сравнили ее тесты на COVID-19. Оказалось, что на генетическом уровне коды коронавируса в двух случаях отличаются.
К слову, это первая в мире смерть вследствие повторного заражения коронавирусом.
- 8 октября главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в Украине около 20 случаев повторного заражения коронавирусом.
- Ранее стало известно, что народный депутат от “Европейской солидарности” Яна Зинкевич второй раз заболела коронавирусом.