В Нидерландах зафиксировали смерть 89-летней пациентки, которая повторна заболела коронавирусом COVID-19. Кроме этого, у нее была хроническая форма лимфомы.

Об этом сообщает BNO News.

Впервые женщина лечилась от коронавируса на протяжение пяти дней. Но два месяца спустя у нее диагностировали COVID-19 повторно.

Она поступила в больницу с высокой температурой и сильным кашлем. Тест на коронавирус оказался позитивным. Также у женщины появилась сильная задышка.

За два дня до госпитализации женщине назначили курс химиотерапии.

После повторного заражения самочувствие женщины существенно ухудшилось на восьмой день. Спустя 14 дней лечения – пациентка умерла.

После смерти женщины исследователи сравнили ее тесты на COVID-19. Оказалось, что на генетическом уровне коды коронавируса в двух случаях отличаются.

К слову, это первая в мире смерть вследствие повторного заражения коронавирусом.