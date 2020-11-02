В городе Спейкениссе в Нидерландах поезд метро на скорости сошел с рельсов. Падение вагонов в водоем предотвратила скульптура в виде китовых хвостов.

Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS.

В ночь с воскресенья на понедельник в Спейкениссе (23 километра от Роттердама) поезд метро на конечной остановке сошел с рельсов, вылетел за ограждение и остался балансировать над водоемом на высоте 10 метров.

Падению вагонов в воду помешала большая по размерам скульптура в виде хвостов кита.

Известно, что на момент аварии в вагонах поезда не было пассажиров. Машинист также уцелел, он смог самостоятельно выйти из поезда и был доставлен в больницу.

Правоохранители проводят расследование. Машинист будет допрошен, также исследуют изображения камер наблюдения, данные из “черного ящика” метро и данные системы безопасности.

Скульптура под названием Хвосты китов, которая спасла машиниста и поезд, — работа архитектора и художника Мартена Струйса, установленная в конце путей в 2002 году.

Сам Струйс сказал журналистам, что был удивлен тем, что конструкция не сломалась, поскольку ей уже 20 лет и она создана из пластика.