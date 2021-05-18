Щойно розпочався перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2021", в якому виступить представник від України – група Go_A.

Пряма трансляція відразу на двох телеканалах – “СТБ” і UA:Перший.

Також трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

65-й конкурс пісні “Євробачення” проходить в Роттердамі, Нідерланди після перемоги представника країни Дункана Лоуренса з піснею Arcade на конкурсі 2019 року.

У першому півфіналі виступлять такі країни: Литва, Словенія, Росія, Швеція, Австралія, Північна Македонія, Ірландія, Кіпр, Норвегія, Хорватія, Бельгія, Ізраїль, Румунія, Азербайджан, Україна і Мальта.

Згідно з порядком виступів, раніше оголошеним на сайті “Євробачення”, представник від України група Go_A виступить в першому півфіналі під номером 15. Go_A виступатиме з піснею Shum.

У першому півфіналі виступлять 16 учасників у такому порядку:

Литва: The Roop – “Discoteque” Словенія: Ana Soklič – “Amen” Росія: Manizha – “Russian Woman” Швеція: Tusse – “Voices” Австралія: Montaigne – “Technicolour” Північна Македонія: Vasil – “Here I Stand” Ірландія: Daði og Gagnamagnið – “10 Years” Кіпр: Elena Tsagrinou – “El Diablo” Норвегія: TIX – “Fallen Angel” Хорватія: Albina – “Tick-Tock” Бельгія: Hooverphonic – “The Wrong Place” Ізраїль: Eden Alene – “Set Me Free” Румунія: ROXEN – “Amnesia” Азербайджан: Efendi – “Mata Hari” Україна: Go_A – “SHUM” Мальта: Destiny – “Je Me Casse”

Українці зможуть голосувати в першому півфіналі за всіх учасників, крім своєї країни.

Перший і другий півфінали конкурсу відбудуться 18 і 20 травня. Гранд-фінал, під час якого визначиться переможець “Євробачення 2021”, відбудеться в суботу, 22 травня.

Нагадаємо, Павленко захворіла і пропустила другу репетицію на конкурсі “Євробачення” у Роттердамі. Її було протестовано на коронавірус. Результат виявився негативним.