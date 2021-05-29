Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте оголосив, що музеї, театри, кінотеатри і безліч інших закладів можуть знову відкритися з 5 червня.

Про це повідомляє Politico.

“Фактично, це кінець локдауна”, – сказав він.

У ресторанах знову буде дозволено їсти в приміщенні, а години роботи можуть бути продовжені до 22:00. Голландцям також буде дозволено запрошувати до себе додому до чотирьох осіб замість двох.

При цьому, жителям країни радять виходити на робочі місця якомога рідше.

“Ми ще не досягли мети”, – додав Рютте.

Він також зазначив, що якщо число нових випадків і госпіталізацій продовжить знижуватися, з 30 червня будуть зняті додаткові обмеження.

Локдаун в Нідерландах діяв з середини грудня.