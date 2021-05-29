Про це повідомляє Politico.
“Фактично, це кінець локдауна”, – сказав він.
У ресторанах знову буде дозволено їсти в приміщенні, а години роботи можуть бути продовжені до 22:00. Голландцям також буде дозволено запрошувати до себе додому до чотирьох осіб замість двох.
При цьому, жителям країни радять виходити на робочі місця якомога рідше.
“Ми ще не досягли мети”, – додав Рютте.
Він також зазначив, що якщо число нових випадків і госпіталізацій продовжить знижуватися, з 30 червня будуть зняті додаткові обмеження.
Локдаун в Нідерландах діяв з середини грудня.
- Раніше повідомлялося, що Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC) в США пом’якшив масковий режим, дозволивши повністю вакцинованим громадянам не носити маски в більшості випадків. Однак таке рішення сприйняли негативно, нагадавши регулятору, що коронавірусом в 19 разів легше заразитися в приміщеннях.