Управление транспортных средств Нидерландов зарегистрировало летающий автомобиль PAL-V Liberty. Согласно этому решению, уникальный транспорт может двигаться по дорогам общего пользования.

Об этом сообщает издание Psych News Daily.

Созданием автомобиля, который умеет летать, занимались с 2007 года. Авторы разработки называют свой транспорт гирокоптером.

Регистрацию прошла только одна машина. Это значит, что массовое производство гирокоптеров невозможно. В ближайшее время этот вид транспорта будут тестировать на европейских дорогах.

Однако компания еще не получила разрешение на использование летающими автомобилями воздушного пространства. Соответствующее разрешение изобретатели смогут получить через два года.

Гирокоптер может развивать скорость до 180 км/ч на дороге и в воздухе. Для взлета транспорту нужно 180-330 м, а для посадки – всего 30 м.

Летающий автомобиль работает на бензине. Полного бака хватает на 1315 км, или 400-500 км в воздухе.

Стоимость этого уникального транспорта 500 тысяч евро. В компании заявили, что 30 жителей Нидерландов уже заказали себе гирокоптеры.