Об этом сообщил первый секретарь посольства Королевства Нидерландов в Украине Лодевейк Смоор в Facebook.
Дипломат отметил, что он ежедневно ездит на работу на велосипеде, как многие его коллеги. Однако одному из них повезло меньше, ведь его транспортное средство украли.
“В последний раз его велосипед видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Кто видел, сообщите мне”, – написал Смоор.
В комментариях он добавил, что его коллега уже обратился в полицию.
- 12 февраля отметили всемирный зимний день “На велосипеде на работу”. К этой инициативе присоединился первый секретарь посольства Королевства Нидерландов в Украине Лодевейк Смоор и записал видео на украинском языке.