У сотрудника Посольства Нидерландов в Украине неизвестные украли велосипед. Интересно, что в последний раз дипломат оставил его под зданием Национального антикоррупционного бюро в Киеве.

Об этом сообщил первый секретарь посольства Королевства Нидерландов в Украине Лодевейк Смоор в Facebook.

Дипломат отметил, что он ежедневно ездит на работу на велосипеде, как многие его коллеги. Однако одному из них повезло меньше, ведь его транспортное средство украли.

“В последний раз его велосипед видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Кто видел, сообщите мне”, – написал Смоор.

В комментариях он добавил, что его коллега уже обратился в полицию.